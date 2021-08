Britse ex-marinier evacueert dan toch 170 dieren uit Kaboel (maar moet medewerkers achterlaten)

Een voormalig lid van de Royal Marine is er in geslaagd de 170 honden en katten van een dierenasiel in Kaboel te laten overkomen naar Londen. Zijn opzet was om ook de 24 medewerkers van het asiel en hun familieleden te evacueren, maar dat lukte niet, waardoor hij als enige een zitje bezette in het door hem gecharterde vliegtuig. Dat meldt dierenactivist Dominique Dyer.