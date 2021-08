Kindergemeenteraad zamelt schoolspullen in

“Tot eind augustus zamelen we nog schoolgerief in voor kinderen uit kansarme gezinnen in Heers en voor kinderen uit de overstromingsgebieden in Wallonië”, zegt diensthoofd Sonja Doomen. “Je kan je spullen komen afgeven tussen 6.30 uur en 18.30 uur bij de kantoren van de dienst Welzijn. Die vind je aan buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje.”

Meer info: 011/48.01.17 of 0473/30.14.39 of sonja.doomen@heers.be.