Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) heeft de 85e editie van de Bretagne Classic (WorldTour) gewonnen. De 25-jarige Fransman was na 250,5 kilometer met start en aankomst in Plouay in een sprint met drie sneller dan zijn landgenoot Julian Alaphilippe en de Deen Mikkel Honoré. Jasper Stuyven finishte op dertien seconden als zevende. Quinten Hermans kleurde de vlucht van de dag.