Joachim Gérard ziet na makkelijke dubbelzege nog werkpunten op Paralympics: “Moeten constanter worden”

Joachim Gérard en Jef Vandorpe plaatsten zich zondag zonder veel moeite te verspillen voor de kwartfinales van het dubbelspel in het rolstoeltennistoernooi op de Paralympische Spelen in Tokio. De Belgen, die als zesde reekshoofden vrij waren in de eerste ronde, versloegen de Brazilianen Gustavo Carneiro Silva en Daniel Rodrigues in twee sets met 6-3 en 6-1. Ondanks de zege zag Joachim Gérard nog enkele werkpunten.