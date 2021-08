Ontploffing van huis nabij luchthaven, Amerikanen bevestigen “militaire aanval” in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zondagmiddag (plaatselijke tijd) explosies gehoord in de buurt van de luchthaven. Dat melden journalisten van persbureau AFP. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een nieuwe aanslag, dan wel om een vergeldingsactie van het Amerikaanse leger voor de aanslag van donderdag.

Een official van het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bevestigd dat er een explosie plaatsvond in Kaboel, volgens twee plaatselijke journalisten veroorzaakt door een raketinslag op een huis in een woonwijk ten noorden van de luchthaven. De luchthaven zelf werd niet geraakt. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Geen enkele groepering heeft de ontploffing voorlopig opgeëist.

Volgens onbevestigde getuigen, wiens verhaal nog niet bevestigd werd, was een politiekantoor het doelwit. Mogelijk gaat het echter ook om een vergeldingsactie van het Amerikaanse leger op kopstukken van terreurbeweging IS-K voor de aanslag van donderdag. Officials van het Amerikaanse leger bevestigden inmiddels aan persagentschap Reuters dat “een militaire aanval” werd uitgevoerd in Kaboel door de Amerikanen.

Nieuwe aanslag “heel waarschijnlijk”

Donderdag kwamen bij een aanslag bij de luchthaven van Kaboel door IS-K meer dan dertien Amerikaanse soldaten en bijna honderd Afghanen om het leven. De Amerikaanse president Joe Biden zei zaterdag nog dat een nieuwe terreuraanslag in Kaboel “heel waarschijnlijk” was. De komende dagen worden volgens de Amerikaanse regering de “gevaarlijkste” fase in de evacuatieoperatie in Afghanistan.

De voorbije weken zijn meer dan 112.000 mensen uit het land geëvacueerd, maar de meeste westerse landen hebben ondertussen hun evacuaties voltooid. Dinsdag 31 augustus wordt beschouwd als de deadline voor de evacuaties uit Kaboel, aangezien de Amerikaanse soldaten zich dan moeten terugtrekken uit het land.

