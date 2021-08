‘Huppelende meisje’ van luchthaven Melsbroek is weer thuis: “Ik wil nooit meer naar Afghanistan”

Het beeld ging de wereld rond: een meisje huppelt over de tarmac van de militaire luchthaven van Melsbroek. De foto van het gezin dat net geland was in ons land na evacuatie uit Kaboel is uitgegroeid tot een symbool van hoop.

VRT kon het gezin spreken. “Verschillende keren hebben ze (de taliban, red.) hun wapens laten zien”, zegt Sayed Mujeeb Sadat. “Als je niet weggaat, gaan we schieten, was de boodschap.”

Het gezin was woensdagochtend met haar ouders geland op Melsbroek. Ze werden overgevlogen vanuit Islamabad, nadat ze geëvacueerd werden vanop de luchthaven van Kaboel door Belgische legervliegtuigen. Nog volgens de vader waren ze in Afghanistan op familiebezoek. “Ik wil nooit meer naar Afghanistan gaan”, zegt het huppelende meisje. “Door de taliban”, vult de vader nog aan.

Het gezin woont al zeven jaar in ons land. De twee jongste kinderen van het gezin zijn hier ook geboren.

