Formule 3: Amaury Cordeel geeft twee keer op in Francorchamps

Amaury Cordeel (Campos Racing) heeft een minder weekend in Spa-Francorchamps achter de rug voor de vijfde manche van de Formule 3.

Cordeel, nog steeds op jacht naar zijn eerste punten dit seizoen, eindigde op de 17e plaats in de eerste race. In de twee volgende races haalde hij de finish niet. Hij ging op het einde van de tweede race van de baan bij het nemen van de beruchte Raidillon. In de slotrace verloor Cordeel een achterlicht, waarna hij verplicht werd zich naar de pits te begeven vanwege de slechte zichtbaarheid door de weersomstandigheden.

De zege in de eerste race ging naar de Italiaan Lorenzo Colombo (Campos Racing). De Australiër Jack Doohan (Trident) deed een goede zaak in de stand door de races 2 en 3 te winnen.

De volgende manche is van 3 tot 5 september voorzien in het Nederlandse Zandvoort.