Ook dat nog: Lando Norris vijf plaatsen achteruit op startgrid na crash op Spa-Francorchamps

LEES OOK. Lando Norris kan na zware crash in kwalificaties zondag toch gewoon racen in GP van België

Norris verloor zaterdag in het laatste deel van de kwalificaties op een nat circuit in Spa-Francorchamps de controle over zijn wagen en ging in de beruchte Raidillon uit de bocht. Zijn bolide was zwaar beschadigd. Zelf kwam de 21-jarige Brit ongedeerd uit het wrak en even later werd hij ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De kwalificaties werden na de crash een tijdlang stopgezet. Norris was in volle strijd voor de poleposition. In de tweede kwalificatiesessie had hij de snelste tijd neergezet.