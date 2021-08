Bas (6) heeft Down, maar is de beste van de klas dankzij leermethode van mama An

Toen hij drie was kon hij al woordjes herkennen. Voorlezen deed hij op zijn vijf. Nu gaat hij naar het eerste leerjaar en kan hij al het beste lezen van iedereen. Straf. Want Bas (6) is ook wat anders, hij heeft het syndroom van Down. Maar met behulp van ‘Leespraat’ vond hij zijn weg in boekjes. Nu wil zijn mama An Jacobs (34) de leermethode beter bekendmaken in Vlaanderen. Dat lukt. In die mate zelfs dat het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen andere ouders naar An doorverwijst.