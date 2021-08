Union vreest vertrek van Vanzeir na hattrick: “Dat transferperiode maar rap voorbij is”

Prins van het Dudenpark was hij al, maar na zijn eerste hattrick in eerste klasse is Dante Vanzeir (23) klaar voor de definitieve troonsbestijging. Onder regie van de Deen Casper Nielsen kleineerde Union Standard in een overrompelende show van 75 minuten. Al heeft het succes misschien een keerzijde. “Ik hoop dat het snel 1 september is en de transfermarkt voorbij is”, zegt assistent-coach Karel Geraerts.