Vermoeide Richard Carapaz na opgave in de Vuelta: “Ben helemaal leeg”

Olympisch kampioen Richard Carapaz heeft zaterdag de finish niet gehaald in de 14e etappe van de Ronde van Spanje. De 28-jarige Ecuadoriaan kon in de Vuelta geen verlengstuk breien aan zijn successen en kneep vermoeid de remmen dicht. “Ik had last van de hitte en ben helemaal leeg”, reageert hij op de website van Ineos Grenadiers.

Carapaz focust nu op zijn herstel. “Ik wou het team helpen in de Vuelta en heb iedere dag alles gegeven, maar jammer genoeg had ik last van de hitte. Ik ben helemaal leeg. Nu ga ik herstellen en mijn doelen bijstellen. Ik ben heel trots op wat ik dit seizoen gepresteerd heb. Ik zal hard werken om hier verder op te bouwen en vooruitgang te boeken. Ik zal strijden om meer successen te boeken.”

Carapaz stond in juli op de derde trede van het eindpodium van de Ronde van Frankrijk en een week later won hij de olympische wegrit in Tokio. In de Ronde van Spanje kon de voormalige Giro-winnaar niet imponeren.