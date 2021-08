Zondagmiddag happening Herk Geniet

Dat is een festival voor jong en oud met leuke covers gebracht door (lokale) muzikanten van o.a. ‘Sunday Drive’ en ‘The Hellbillies’ en animatie voor de hele familie. Wie wil, mag zoals in het verleden zelf een picknick meebrengen of je kan ter plaatse iets kopen.Om 12 uur gaat het terras open. Daarna kunnen kinderen deelnemen aan knutselactiviteiten, zijn er diverse optredens en ook circusacts. De toegang is gratis, maar je moet wel inschrijven. Info: www.demarkthallen.be. LW