Borgloon

Zondagmorgen rond 8.30 uur is opnieuw brand uitgebroken in het huis in de Lambertuslaan in Borgloon. Donderdagmorgen was er al een verwoestende brand. Het gezin met drie kinderen kon toen net op tijd buiten geraken. Naar die brand wordt onderzoek verricht. Brandstichting wordt niet uitgesloten.