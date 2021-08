Frankrijk is voorstander van de oprichting van een ‘safe zone’ in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, om daar humanitaire operaties te kunnen blijven uitvoeren. Dat zegt de Franse president Emmanuel Macron in een interview met het weekblad Le Journal du Dimanche. Samen met de Britten zullen de Fransen hier maandag voor pleiten in de VN-Veiligheidsraad.