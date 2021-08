Natalia tovert Anastacia uit haar mouw: wereldster verschijnt plots op podium van BuikRock

Wie dit weekend op BuikRock in Deerlijk was, kreeg tijdens het concert van Natalia een heuse verrassing. Een oude bekende kroop er namelijk mee op het podium.

Ze deden het in het verleden al verschillende keren. Maar zaterdag was het duidelijk dat de vriendschap tussen Natalia en Anastasia nog steeds dik in orde is. Natalia trad op tijdens BuikRock en Anastasia klom voor de gelegenheid mee op het podium en zong een liedje mee.

Ook opvallend: Natalia deed geen moeite om haar zwangere buik te verbergen. De zangeres zo uin december moeten bevallen van haar tweede kindje, een zoontje dit keer, maar danste er nog steeds op los.

