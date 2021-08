Auto van Tom Cruise gestolen op set ‘Mission impossible’

Hoewel hij momenteel op de set staat als geheim agent Ethan Hunt in een nieuw deel van de Mission impossible-films, kon acteur Tom Cruise (59) toch niet vermijden dat onbekenden er met zijn dure BMW vandoor gingen. Het voertuig werd gestolen op het parkeerterrein van het hotel naast de filmset in Birmingham.

Ondertussen werd het voertuig teruggevonden door de politie, maar Cruise kon alleen maar vaststellen dat er voor duizenden euro’s aan spullen uit de auto zijn gestolen. De politie is een onderzoek gestart, maar heeft voorlopig geen verdachten op het oog. De Amerikaanse acteur is al bijna een week in de Engelse stad voor opnames. (tove)