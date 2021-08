De Belgische ambassade in Islamabad heeft van zeker 55 mensen bericht gekregen dat ze zich nog in Afghanistan bevinden en het land willen verlaten. Dat werd vernomen uit diplomatieke bron. Buitenlandse Zaken controleert nu of die mensen recht hebben op evacuatie naar België en werkt samen met de internationale partners aan een oplossing. Defensie blijft in elk geval tot 31 augustus aanwezig in Islamabad.