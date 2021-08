Invaller Januzaj behaalt met Real Sociedad nipte zege tegen Levante

Real Sociedad heeft zaterdag op de derde speeldag in La Liga met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Levante. Adnan Januzaj viel tien minuten voor tijd in.

Ander Barrenetxea scoorde op slag van rust het enige doelpunt van de avond in San Sebastian. Adnan Januzaj startte op de bank bij de thuisploeg en mocht pas in de slotfase de doelpuntenmaker komen vervangen. Ook Alexander Sorloth (ex-Gent) viel nog in. Dankzij de tweede zege van het seizoen klimt Sociedad met zes punten naar de vijfde plaats. Levante is voorlopig veertiende.

Zaterdagavond volgt in La Liga met Betis tegen Real Madrid nog één wedstrijd. Eden Hazard start daarin op de bank bij de bezoekers, op de flank krijgt de Braziliaan Vinicius de voorkeur.

(belga)