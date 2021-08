President Biden waarschuwt: “Nieuwe aanslag in komende 24 tot 36 uur erg waarschijnlijk”

Biden herhaalde zaterdag nog eens dat de omstandigheden in Kaboel “extreem gevaarlijk” zijn. “Onze commandanten melden dat een nieuwe aanslag in de komende 24 tot 36 uur erg waarschijnlijk is. Ik heb hen de opdracht gegeven om elke mogelijke maatregel te nemen om onze militairen te beschermen.”

De gevaarlijke situatie in Kabul weerhoudt de Amerikanen er intussen niet van om zelf jacht te maken op de leiders van IS-K. “De aanval van vandaag was niet de laatste”, aldus Biden. “We zullen iedereen die betrokken was bij die schandalige aanval opjagen en doen betalen.”