Ronaldo is een onvervalste prijzenpakker: daar hoort een stevig weekloon bij. — © EPA

Sorry Romelu en Kevin. De twee Rode Duivels in Engelse loondienst zijn niet langer de grootverdieners van de Premier League. Volgens The Daily Mail wordt nieuwbakken aanwinst van Manchester United Cristiano Ronaldo (36) de absolute grootverdiener. Lukaku en De Bruyne mogen wel mee op het podium.