Leider van ISIS-K doet plannen uit de doeken: “Wie niet akkoord gaat, verklaren we de oorlog”

Een leider van ISIS-K, de terreurbeweging achter de zelfmoordaanslag van donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, heeft in een interview met CNN duidelijk gemaakt wat de plannen van de beweging zijn: een bijzonder strikte vorm van de sharia afdwingen, en indien mogelijk een islamitisch kalifaat stichten in de regio. Dat zou betekenen dat het land mogelijk opnieuw een broeihaard voor internationale terroristische bewegingen wordt.

Abdul Manir – een schuilnaam – is een commandant van ISIS-K uit Kunar. Dat is één van de drie provincies in het oosten van Afghanistan, tegen de Pakistaanse grens, die het hart van het ISIS-K-gebied vormen. Opvallend: de man kwam echter zonder problemen naar Kaboel voor een interview met CNN. En dat terwijl de taliban – naast de westerse landen óók een gezworen aartsvijand van ISIS-K – de stad naar eigen zeggen toch stevig in handen hebben.

Manir heeft 600 mannen onder zijn commando. “Niet enkel Afghanen, maar ook Pakistanen, Indiërs mannen uit andere Centraal-Aziaische landen.” Vroeger vochten zij samen met de taliban tegen de Amerikanen en hun bondgenoten, maar hun voormalige vrienden zijn niet hard genoeg meer voor Manir. “Ze zijn onder invloed van westerse mogendheden gevallen”, vindt hij. “Ze kunnen niet één voorbeeld geven van een incident waarbij ze de straffen zoals voorgeschreven in de islamitische wet hebben toegepast. Waarbij ze hand van een dief hebben afgehakt. Waarbij ze een overspelige hebben doodgestenigd. Of een moordenaar. Ze kunnen die straffen niet toepassen omdat ze onder de controle van anderen staan, en de plannen van die anderen uitvoeren. Maar wij willen andermans plannen niet uitvoeren, wij willen enkel de sharia afdwingen. Wie daarmee akkoord gaat, is onze broeder. Wie daar niet mee akkoord gaat, verklaren we de oorlog. Of ze nu taliban zijn, of iemand anders.”

© AFP

Naar eigen zeggen was Manir aanwezig bij meerdere gewelddadige incidenten. “Oh ja, ik heb talloze herinneringen aan dergelijke taferelen waarbij ik zelf aanwezig was. Ooit kwam de Pakistaanse taliban eens naar het Nazia-district. Tijdens de gevechten namen we vijf strijders gevangen. Onze mannen werden te enthousiast, en doodden hen met bijlen.” Het is die uitgesproken brutaliteit die ISIS-K uitermate gevaarlijk, en dus een uitgesproken doelwit van Amerikaanse special forces maakt. “We hebben hen al vaak in de ogen gekeken. We hebben met hen gevochten.”

Plannen voor aanslagen?

Of ISIS-K ook plannen heeft om buiten de Afghaanse grenzen aanslagen te plegen, daar wil Manir zich niet over uitspreken. “Daar beslis ik niet over. Ik heb enkel gezag in Afghanistan.” Maar zijn plannen voor Afghanistan doen niet het beste vermoeden. Naar eigen zeggen staan de terroristische activiteiten van ISIS-K tijdelijk op een lager pitje (het interview werd afgenomen voor de zelfmoordaanslag donderdag, red.), om de focus nu tijdelijk op rekrutering te leggen. “Nu de Amerikanen het land verlaten, kunnen we makkelijker uitbreiden. Daarom richten we ons nu vooral op rekrutering, we moeten nu de kans grijpen om nieuwe leden te winnen. Maar als de buitenlanders weg zijn, zullen we onze operaties heropstarten.”

Op lange termijn wil Manir zelfs een kalifaat oprichten, zoals Abu Bakr al-Baghdadi (het ISIS-kopstuk dat in 2019 om het leven kwam bij een Amerikaanse aanval, red.) dat deed in Syrië en Irak.” Volgens analisten is ISIS-K helemaal zo ver nog niet, en duurt het zeker nog vijf jaar alvorens ze zo sterk staan dat ze internationale aanslagen kunnen plegen. Maar de aanslag van donderdag doet alvast vragen rijzen over het vermogen van de taliban om dit soort groeperingen onder controle te houden, en of Afghanistan dus mogelijk een nieuw veilige haven voor andere terreurgroeperingen wordt.