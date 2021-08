VS neemt wraak op IS-K met droneaanval: hoe dodelijk efficiënt is de ‘reaper’?

De VS hebben als vergelding voor de bloedige aanslag bij de luchthaven van Kaboel een droneaanval uitgevoerd op leden van terreurgroep IS-K. Daarbij zijn twee doelwitten om het leven gekomen, een derde persoon raakte gewond. Nu de VS zich terugtrekken uit Afghanistan, maar ze IS-K willen bekampen, zal het aantal aanvallen ‘over the horizon’ - een eufemisme voor dronestrikes - alleen maar toenemen.