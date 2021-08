Meisjeskoor Scala in trailer van nieuwe Diana-film

Weer een straffe prestatie van Scala. Muziek van het meisjeskoor uit Aartselaar en de broers Kolacny is te horen in de trailer van Spencer, de film over wijlen prinses Diana.

De eerste beelden van de nu al veelbesproken prent zijn op internet gelost. En daarin duikt Scala op met hun versie van Perfect day van Lou Reed. Het is niet de eerste keer dat het meisjeskoor muziek levert voor internationale producties. Dat gebeurde eerder met series als Homeland en Downton abbey en met de Oscar-genomineerde films The social networken Zero dark thirty.

En nu dus ook met Spencer. Het verhaal spitst zich toe op drie dagen uit het leven van Lady Di, de prinses van Wales. Haar tragische dood zal niet aan bod komen, wel haar relatie met haar (ex-) echtgenoot kroonprins Charles en met haar zonen William en Harry.

Volgende week gaat de film in première op het filmfestival van Venetië. Bij ons komt hij in november in de bioscoop. De Amerikaanse actrice Kristen Stewart, vooral bekend van de Twilight-films, speelt de titelrol. (dhs)

