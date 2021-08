Romain Bardet (Team DSM) heeft de 14e rit in de Vuelta gewonnen. De Fransman kwam na de hele rit in de vlucht te rijden alleen boven op de Pico Villuercas, een col van eerste categorie. Jesus Herrada (Cofidis) en Jay Vine (Alpecin-Fenix) vervolledigden het podium. Sep Vanmarcke zat ook in de kopgroep maar kwam jammerlijk ten val.