Vrouw staat oog in oog met inbreker in Lanklaar: “Ga weg, ga weg!”

In Dilsen heeft een dief proberen inbreken in een huis op de Rijksweg. Rond 1.45 uur zaterdagochtend hoorde de bewoner een harde slag. De eigenaar zag door het raam een persoon op een motor zitten, een twee rende weg en sprong op de motor. In de deur van de pizzeria was een inkeping gemaakt. De bewoner woont boven de pizzeria. De daders zijn niet binnen geweest.

In de Kruisveldstraat in Lanklaar is wel ingebroken. Die inbraak werd rond 3.45 uur vastgesteld. Meerdere kamers werden doorzocht. De inbreker stond plots oog in oog met de bewoonster. Hij vroeg waar het geld was. De vrouw riep daarop: “Ga weg, ga weg!” De inbreker is gevlucht. Er zou niets zijn meegenomen. De politie is bezig met het onderzoek.

