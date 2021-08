Ook tantes en oma’s van vluchtelingen naar België? Staatssecretaris Mahdi ziet dat niet zitten

Door de uiterst precaire situatie in Afghanistan pleit Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor versoepelde regels inzake gezinshereniging van Afghanen. Het gevaar is té acuut. “We moeten gezinshereniging vergemakkelijken. Ook oma’s en tantes moeten naar hier kunnen komen. Gaan we aarzelen en machteloos toekijken of belangrijke stappen nemen?”. Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ziet dat niet zitten.