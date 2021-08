Opvallend: taliban roepen vrouwelijk gezondheidspersoneel naar het werk

In Afghanistan hebben de radicaalislamitische taliban alle vrouwen die in de openbare gezondheidssector actief zijn, opgeroepen weer aan het werk te gaan. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt alle vrouwelijke medewerkers in Kaboel en de provincies om naar de werkplek terug te keren, zo tweette talibanwoordvoerder Sabiullah Mudjahid vrijdagavond. Niets staat de uitoefening van hun job in de weg.

Het is nog altijd onduidelijk of vrouwen in Afghanistan na de machtsovername door de taliban opnieuw hun beroepen zullen kunnen uitoefenen. Alleen voor de vrouwen in de gezondheidssector en het onderwijs kwamen er concretere toezeggingen.

In de gezondheidssector kwamen er berichten uit het noorden van het land dat vroedvrouwen niet meer mochten deelnemen aan vergaderingen met mannelijke artsen. Tijdens de talibanheerschappij tussen 1996 en 2001 mochten vrouwen niet behandeld worden door mannelijke dokters, waardoor hun toegang tot gezondheidszorg drastisch werd ingeperkt.

Tijdens een persconferentie zei Sabiullah Mudjahid deze week dat werkende vrouwen thuis moeten blijven, tot er nieuwe regels zijn. Hun loon zou wel worden doorbetaald. Het was onduidelijk of de zegsman alleen sprak over vrouwen met een job in regeringsinstanties of ook over vrouwen in privébedrijven.