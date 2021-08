Ongenaakbaar! Laurens Devos verlengt paralympische titel en bezorgt België tweede gouden medaille

Onze landgenoot Laurens Devos heeft zaterdag zijn paralympische titel in klasse 9 van het tafeltennis verlengd. De 21-jarige Oostmallenaar klopte in de finale de Australiër Lin Ma (ITTF 3) in vier sets (9-11, 11-6, 11-3 en 11-3) . Devos werd vijf jaar geleden op 16-jarige leeftijd in Rio voor het eerst paralympisch kampioen. Hij is ook regerend Europees en wereldkampioen en nummer één van de wereld. Devos speelt tijdens het seizoen bij de valide atleten in de Duitse hoogste klasse.