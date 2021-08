De luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel werd donderdagavond getroffen door een bloedige aanslag. Twee explosies maakten een einde aan zeker 180 levens. Al weken legt Vlaming Jim Huylebroek de situatie vast als persfotograaf. Ook nu was hij snel ter plaatse. “Ook al heb ik zulke tragedies al vaker ­gezien, het is nooit evident om zoiets van dichtbij mee te maken.”