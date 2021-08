Joachim Gérard (ITF 3) heeft zich zaterdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het rolstoeltennistoernooi op de Paralympische Spelen in Tokio. Op court 3 haalde het derde reekshoofd het in twee sets van de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITF 23): 6-1 en 6-1. Gérard was vrij in de eerste ronde.