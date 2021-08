Virale ManU-fans: de ene steekt truitje Ronaldo in brand, de andere verstoort live-uitzending

Terwijl de BBC aan Old Trafford een live-uitzending verzorgde, bedacht een toevallige passant een wel heel ludieke manier om in beeld te komen. Hij deed tot driemaal toe de befaamde viering van de Portugese wereldster en ging meteen viraal op sociale media.

Ronaldo werd echter dagenlang gelinkt aan die andere club uit de stad, Manchester City. Toen de deal beklonken leek, vond één Man United-fan het nodig om zijn shirt van CR7 in brand te steken. Pijnlijk want slechts een paar uur later kondigde zijn club de terugkeer van Ronaldo aan...