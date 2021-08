Dronken man waagt zich op snelweg met elektrische step: “Hij heeft geluk gehad”

Een man wilde blijkbaar snel naar huis na een avondje stappen en waagde zich op een snelweg nabij Birmingham. De kerel reed tussen auto’s die met minstens 80 kilometer per uur voorbij zoefden, maar leek zich van geen kwaad bewust. De politie van het Britse Birmingham haalde hem van de weg en stelde vast dat hij meer dan één glaasje teveel op had. Nu waarschuwt het korps op Twitter dat “elektrische steps en dergelijke niet thuishoren op snelweg”. “Dommerik”, klinkt het in de reacties op het bericht. “Hij heeft veel geluk gehad dat hij niet gewond raakte. Of erger.”