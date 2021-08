Eerste fietsstraat van Zonhoven is bijna klaar

De bewuste straat was in het verleden een klein dienstwegje, dat de achterliggende garages van woningen aan de Molenweg toegankelijk maakte. Nu is de weg heraangelegd, zodat het aangenamer is om er op te fietsen. “Tegen 1 september zal hij helemaal klaar zijn,” zegt schepen van openbare werken Johan Schraepen (Open VLD). De nieuwe fietsstraat is ook toegankelijk voor auto’s, maar de fietser heeft het wel voorrang. Auto’s mogen ook alleen maar in één richting rijden: vanaf de basisschool de Lettermolen richting Kneuterweg, en dus niet omgekeerd. Daarvoor wordt nog de nodige signalisatie aangebracht.Naast de fietsstraat op Termolen krijgen basisschool de Horizon op Ter Donk vanaf 1 september ook een verkeersvrije ‘schoolstraat’. “Sinds het voorjaar stond daar een proefopstelling aan de Doktersstraat,” legt schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD) uit. “Het proefproject is nu zeer positief geëvalueerd door zowel schooldirectie, ouders als de wijkagent. Het gemeentebestuur investeert nu in een permanente flexibele ‘octopus’ slagboom. Die kindvriendelijke slagboom zorgt ervoor dat de straat bij het begin en het einde van de schooldag telkens weer verkeersvrij is. Zo een schoolstraat zorgt er voor dat het aan de poort veel rustiger en veiliger is, zowel voor fietsers als voor ouders die samen met hun kinderen de straat oversteken”. Nog in de buurt komt er extra verlichting aan de oversteekplaats van de Beringersteenweg.

Voor beide projecten krijgt de gemeente Zonhoven steun van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceerde in maart dit jaar de nieuwe subsidie ‘Veilige schoolroute op gemeentewegen’, en trekt daarvoor 15 miljoen euro uit. De fietsstraat op Termolen en de schoolstraat op Ter Donk worden daar deels mee gefinancierd. Voor de kinderen die binnenkort weer naar basisschool de St@rtbaan trekken, is er trouwens nog een extra zebrapad aan de Wijvestraat. “Dit was een aanbeveling die vaak terugkwam in onze route2school bevraging,” verduidelijkt schepen Frederick Vandeput.. TR