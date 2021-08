Luik neemt na minder dan twee maanden afscheid van Quentin Klingelschmitt

Luik heeft in onderling overleg het contract van Quentin Klingelschmitt (21) beëindigd. De basketbalclub gaat op zoek naar een vervanger.

De 2m08 grote Fransman ondertekende begin juli een contract bij de Luikenaars. Hij werd beschouwd als back-up voor de centerpositie. Vorig seizoen speelde Klingelschmitt voor Evreux in de Franse tweede afdeling. Hij kwam er in slechts drie matchen in actie.

Luik speelt op 24 september zijn eerste wedstrijd in de nieuwe BNXT League, op bezoek bij Okapi Aalst.