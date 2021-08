Bocciaspeler Francis Rombouts verliest met ruime cijfers eerste groepsmatch op Paralympische Spelen

In groep A neemt Rombouts het zondag nog op tegen Worawut Saengampa uit Thailand. En maandag volgt een duel met de Brit Will Hipwell.

“Ik had last van stress in het begin van de wedstrijd”, gaf Rombouts toe. “De tegenstander kwam zo meteen mooi zes punten op voorsprong. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Daarna kreeg ik een beter gevoel, maar het mocht niet meer baten. Hopelijk zijn de zenuwen nu van de baan en gaat het beter in de tweede wedstrijd morgen.”

De eerste van elke poule en de beste twee nummers twee stoten door naar de kwartfinales.