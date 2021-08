Kwantummagnometer Van UHasselt hopelijk met dag vertraging toch op weg naar ISS ruimtestation

Zaterdagochtend zou, aan boord van de SpaceX CRS 23, een unieke kwantummagnometer van het UHasselt-studentenproject Oscar-Qube de ruimte ingeschoten worden. Maar het slechte weer op de lanceerbasis van Kennedy Space Center op Cape Canaveral in Florida zorgde voor een beetje trieste ontknoping van de ochtend. Zondagochtend volgt een nieuwe poging om het toestelletje de ruimte in te krijgen. Daar moet het toestel het magnetische veld rond de aarde in kaart brengen.