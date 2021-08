Niels Destadsbader (33) wil meesurfen op het enorme succes van de padelsport. Hij kondigt aan meerdere clubs te zullen openen op verschillende plekken in Vlaanderen, met telkens acht terreinen. Nog maar eens een pak velden erbij dus, en dat terwijl er alleen al dit jaar in Vlaanderen 421 zijn bijgekomen. De aangroei is zo enorm dat het aanbod de vraag stilaan begint te overstijgen.