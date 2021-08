Laurens Devos plaatst zich opnieuw voor paralympische finale, bronzen medaille voor Florian Van Acker

Laurens Devos (klasse 9) versloeg in de halve finales de Rus Iurii Nozdrunov (ITTF 11) in vijf sets: 11-8, 8-11, 11-1, 11-13 en 11-4. In de finale treft Devos, de nummer één van de wereld, de Australiër Lin Ma (ITTF 3). Die klopte in zijn halve eindstrijd de Oekraïner Ivan Mai (ITTF 2) in vier sets (12-10, 7-11, 11-6 en 11-5). De finale vindt zaterdag om 13u15 Belgische tijd plaats.

Eerder op de dag verloor tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) zijn halve finale. De West-Vlaming, nummer twee van de wereld, moest in vijf sets (4-11, 4-11, 11-9, 11-8 en 11-5) de duimen leggen voor de Australiër Samuel Philip von Einem (ITTF 3). Van Acker verovert zo brons want er is geen duel om de bronzen medaille tussen de twee verliezende halve finalisten.

Devos en Van Acker behaalden vijf jaar geleden in Rio de Janeiro een paralympische titel in het tafeltennis. Beide Belgen zijn in hun klasse ook regerend wereld- en Europees kampioen.

Devos: “Ik ben blij dat hij in de tweede set veel fouten maakte, want ik was super nerveus”

“Het was helemaal geen makkelijke match, het was héél nipt”, besefte Laurens Devos. “Nozdrunov speelde krachtige ballen met veel spin en ik had het moeilijk om daar een antwoord op te vinden. Ik miste al die ballen en dan wordt het telkens op het einde van de set een dubbeltje op zijn kant. Ook al omdat ik een keer vier opslagen in één set miste, dat mag normaal gezien niet gebeuren. Ik ben blij dat mijn tegenstander in de laatste set veel fouten heeft gemaakt, want ik was echt super nerveus.” Voor Devos was het de eerste keer in twee paralympische toernooien dat hij een set verloor. “Het moest ooit gebeuren. Ik wist dat het eraan zat te komen. Iedereen traint hard en wil een gouden medaille. Het is iedere match echt vechten.”

In de finale treft Devos de Australiër Lin Ma, nummer drie van de wereld en een speler die vroeger voor China uitkwam. “Het is al geleden van 2015 dat ik tegen hem heb gespeeld. Het wordt afwachten hoe die match gaat verlopen. Hij is linkshandig en ik train vaak met mijn broer die ook links is. Ik moet gewoon mijn eigen spel spelen en minder nerveus zijn. Ik moet spelen alsof ik niks te verliezen heb.”

Florian Van Acker: “Plots werd het weer vochtig en kreeg ik schrik”

Florian Van Acker leek op weg naar een makkelijke zege, maar gaf de overwinning na vlotte winst in de eerste twee sets alsnog uit handen. De West-Vlaming wees na zijn nederlaag naar de vochtige wedstrijdomstandigheden, waar hij de voorbije dagen ook over had geklaagd. “Ik kom 2-0 voor en ik had geen last van de vochtigheid. Er was geen vocht. Ik speelde mijn niveau Maar na twee sets begon het toch weer vochtig te worden. Ik sloeg een paar keer in het net en ik kreeg schrik. De tegenstander begon ook beter spelen. Ik geraakte gefrustreerd. Ik probeerde het weg te steken voor mijn opponent, maar het heeft niet geholpen. Ik heb die Australiër altijd al geklopt. Maar we zitten hier nu in Japan, het vochtigste land van de wereld… Ik ben content dat ik brons gehaald heb in deze moeilijke omstandigheden. We zullen over drie jaar wel zien in Parijs als het niet vochtig is.”

België is al zeker van vijf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Eerder veroverde amazone Michèle George met haar paard Best of 8 de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V). Amazone Manon Claeys pakte brons op hetzelfde onderdeel in graad IV en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).