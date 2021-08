Manchester City onthult indrukwekkend standbeeld van clubicoon Vincent Kompany

De Anderlecht-trainer was jarenlang kapitein bij Manchester City en pakte meer dan tien prijzen met de club, waaronder vier keer de Premier League. Een van zijn mooiste momenten was de winnende treffer tegen Leicester City, die City naar een opeenvolgende Premier League-titel leidde. Kompany groeide in Manchester uit tot een clubicoon en ziet zijn prestaties nu bekroond met een standbeeld.

Ook balkunstenaar David Silva en topspits Sergio Aguero zijn voortaan te bewonderen zijn voor het Etihad Stadium.

“Niet te beschrijven”

“Vincent Kompany en David Silva naar de club halen, was een van de makkelijkste dingen die ik ooit heb gedaan”, zegt voorzitter Khadoon Al Mubarak in een filmpje van Manchester City. “De fans die vandaag (zaterdag, red.) komen kijken naar de wedstrijd tegen Arsenal zullen de eersten zijn die het standbeeld in levenden lijve zien. Ik hoop dat het de magische herinneringen losmaak die deze twee spelers de laatste jaren mee hebben gecreëerd.”

Ook Vincent Komany zelf reageerde al op zijn vereeuwiging voor het Etihad. “De eerste keer toen ik het zag, kon ik niet geloven hoe groot het was (4,3m hoog en 900kg zwaar, red.). Maar hey, uiteindelijk ben ik ook een grote jongen, hé. (lacht) Ik had helemaal niet verwacht door zo’n grote club op deze manier erkend te worden. Mijn vrouw is van Manchester, mijn kinderen zijn hier geboren. Dat ze terug naar Manchester kunnen komen en iets kunnen zien staan dat aantoont wat hun man en vader hier verwezenlijkt heeft… Dat gevoel kan ik niet beschrijven.”

“Spelers als David Silva en Vincent Kompany hebben me hier ongelofelijk geholpen”, zegt Pep Guardiola, de huidige trainer van Manchester City. “Vincent was een uitzonderlijke kapitein, een ongelofelijke leider, die veel mensen heeft geïnspireerd. Ik ben er vrij zeker van dat hij vroeg of laat terug in Manchester zal belanden om hier trainer te worden. Dat is een van mijn wensen.”