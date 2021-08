Ara heet ze, de hond die er maar niet in slaagt in een adoptiegezin terecht te komen. Nochtans lijkt het charmante dier als twee druppels water op Muil van Hagrid in de Harry Potter-films. Het dierenasiel van Genk blijft hopen op een match. Zo is er zelfs al een fotoshoot gehouden om Ara aan te prijzen.