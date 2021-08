Florent Claude pakt op WK zomerbiatlon brons in Super Sprint

Florent Claude heeft vrijdag op het WK zomerbiatlon in het Tsjechische Nove Mesto brons veroverd in de Super Sprint (7,5 km).

Ondanks twee schietfouten moest de genaturaliseerde Belg alleen de Roemeen George Buta, de enige deelnemer die geen enkel doel miste, en de Rus Yaroslav Kostyukov voor laten gaan. Claude finishte op 15.7 van Buta. Thierry Langer werd 21ste na acht schietfouten op 1:37.0.

Eerder op de middag was Claude, die sinds 2017 België vertegenwoordigt, in de 4,5 km-lange kwalificatierace tweede geworden, Langer kwam als 27ste over de streep. Tom Lahaye-Goffart werd 33ste en kwalificeerde zich niet voor de finale.

Donderdag werd César Beauvais 11de bij de junioren en eindigde Pjotr Dielen op de 22ste plaats.

De sprints zijn gepland voor zaterdag en de achtervolging voor zondag. De zomerbiatlon volgt hetzelfde principe als de gewone biatlon: schieten en skiën worden afgewisseld. Het verschil is dat het langlaufen op sneeuw wordt vervangen door rolskiën.