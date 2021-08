CD&V Genk trekt de komende weken de Genkse wijken in om mensen in levenden lijve te ontmoeten. — © CD&V Genk

GENK

Even leek het erop dat burgemeester Wim Dries zijn schepenen en mandatarissen op straat wilde zetten. Dat zei hij immers in een filmpje dat in het geniep gemaakt zou zijn en dat met een anoniem mailadres naar de pers werd verstuurd. Maar het filmpje bleek opgezet spel om een nieuwe campagne aan te kondigen.