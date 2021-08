In de Hermeslaan in Genk zijn vrijdagmorgen een auto en een bromfietser gebotst. Daarbij is een 59-jarige Bilzenaar gewond geraakt.

Bij een kop-staartaanrijding op de Hasseltweg is een 39-jarige vrouw uit Genk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde vrijdag rond 13 uur.

