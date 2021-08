België evacueerde 1.216 mensen uit Afghanistan, waaronder 496 kinderen

Onder de passagiers waren 503 Belgen met familieleden. 297 mensen behoren tot categorie van personen met een Belgische verblijfskaart en hun familie. Naast de Belgen en hun familieleden, werden ook personen geëvacueerd omdat zij in acuut gevaar zijn door de dreiging van de taliban omwille van hun activiteiten in het verleden of hun specifieke profiel. Daarvan zijn er 111 die werkten voor Belgische militairen en Buitenlandse Zaken. 185 werkten in vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties. De verhouding man-vrouw is 51 procent versus 49 procent. Er werden ook 496 kinderen geëvacueerd, of zo’n 45 procent van de geëvacueerden.

LEES OOK. Nog zeker 55 mensen met Belgische link achtergebleven in Afghanistan

187 personen waren voor andere EU-landen bestemd, 106 personen bestemd voor België kwamen dan weer via andere EU-landen. In totaal zijn er tot op vandaag 1.135 personen bestemd voor België in ons land gearriveerd. “De volgende dagen zullen er nog een aantal personen bestemd voor België via andere EU-landen arriveren”, klinkt het.

Controle in kazerne van Peutie

De mensen die met Belgische vluchten werden gebracht en voor ons land bestemd waren, werden naar de kazerne van Peutie gebracht, “waar hun identiteit en documenten nogmaals grondig werden gecontroleerd en zij onder meer een Covid-test ondergingen. ​De meeste mensen keerden na aankomst en controle in Peutie terug naar hun eigen woonplaats.”

Afghanen die nog geen verblijfsvergunning in ons land hadden, starten nu een verblijfsprocedure op. “Het gaat om een procedure gezinshereniging voor de gezinsleden van Belgen en personen met een verblijfskaart (een procedure die wordt opgestart in de gemeente van hun verblijfplaats), of om een asielprocedure. Over de asielaanvraag zal worden geoordeeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.”

Bij deze 1.135 personen waren er 6 personen met een vluchtelingenstatus in ons land. Hun dossier wordt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen overgemaakt, dat zal oordelen of deze personen nog steeds een individuele vrees in Afghanistan hebben die hun vluchtelingenstatus rechtvaardigt.