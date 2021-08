Nog zeker 55 mensen met Belgische link achtergebleven in Afghanistan

De Belgische ambassade in Islamabad heeft van zeker 55 mensen bericht gekregen dat ze zich nog in Afghanistan bevinden en het land willen verlaten. Dat werd vernomen uit diplomatieke bron. Buitenlandse Zaken controleert nu of die mensen recht hebben op evacuatie naar België en werkt samen met de internationale partners aan een oplossing. Defensie blijft in elk geval tot 31 augustus aanwezig in Islamabad.

België installeerde eind vorige week een luchtbrug tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad – waar ook de Belgische ambassade voor de regio zich bevindt – en de internationale luchthaven van Kaboel. Bedoeling was om landgenoten en andere rechthebbenden te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad, die de radicaalislamitische taliban sinds midden augustus onder controle hebben.

Ons land evacueerde naast landgenoten en hun gezinnen ook Afghaanse ex-medewerkers van Defensie of Afghanen die betrokken zijn bij ngo’s en mensen- en vrouwenrechtenorganisaties. De evacuatielijst omvatte op een bepaald moment ruim 500 namen, al evolueerden die cijfers constant. België heeft uiteindelijk zeker 1.400 mensen weggehaald uit Kaboel vooraleer de missie woensdagavond werd stopgezet door de imminente terreurdreiging.

55 mensen achtergebleven

Een aantal Belgen en andere rechthebbenden is niet op tijd op de luchthaven van Kaboel geraakt om nog door de Belgische C-130’s geëvacueerd te worden. Een “beperkt aantal Belgen” kon nog wel door een aantal partnerlanden worden weggehaald uit Afghanistan, maar de Belgische ambassade in Islamabad heeft al van 55 mensen vernomen dat ze nog in het land zijn en er weg willen, werd vernomen in diplomatieke kringen. Mogelijk zijn daar ook nog gezinsleden bij. Of die mensen effectief recht hebben op evacuatie wordt nu bekeken.

De ambassade nam zelf contact op met alle mensen van wie ze vermoedt dat ze nog in Afghanistan zijn en blijft ook in contact met hen. Buitenlandse Zaken raadt de mensen wel af om nog naar de luchthaven te gaan, gezien de terreurdreiging en het gebrek aan evacuatievluchten. Een manier om die mensen uit Kaboel weg te krijgen is er op dit moment nog niet. België werkt samen met de internationale partners aan een oplossing, klinkt het in diplomatieke kringen.

Defensie nog in Islambad

Ons land heeft in elk geval nog een militair dispositief ter plaatse in Islamabad, stelt een bron binnen Defensie. Het gaat om een commando-element, twee C-130’s met de nodige ondersteuning en ook medische- en landcapaciteit, maar om hoeveel militairen het precies gaat, wil Defensie niet kwijt. Het dispositief blijft daar “a priori” zeker nog tot 31 augustus. De Amerikanen, die de luchthaven in Kaboel beveiligen, beëindigen hun operatie normaal gezien op die datum. Op Melsbroek staat ook nog een vlucht van Air Belgium stand-by die indien nodig vanavond/vrijdagavond nog naar Islamabad kan vliegen.