Shortje voor de nazomer, spiegeltje aan de wand: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Indian summer short

Ann, eindredacteur: “Oké, wat laat in het seizoen gekocht, maar je weet maar nooit of we een Indian summer krijgen om de ondermaatse zomer van 2021 te compenseren ...”, Lee, 29,97 euro.

eu.lee.com

Milde reiniger

Lien, redacteur: “Een milde gezichtsreiniger voor het slapengaan en mijn gezicht straalt ook in de ochtend. Althans als je de wallen niet meerekent.” Estée Lauder, 26,90 euro.

www.iciparisxl.be

Spiegeltje aan de toiletwand

Hanne, redacteur: “Ik had er al een in het toilet beneden, maar er was nog ruimte voor hetzelfde exemplaar in het toilet boven. Zeker nu de logeerkamer op die eerste verdieping een feit is, is deze spiegel voor mij de finishing touch. Nu gewoon nog een nagel kloppen zonder mijn vingers mee te hebben.” H&M, 59,99 euro.

www2.hm.com

Herfstbooties

Lien, redacteur: “Zelfs onder de Griekse zon denk ik al aan koudere dagen. Met deze enkellaarsjes stap ik de herfst en winter met plezier tegemoet.” Patrizia Pepe, 299,95 euro.

www.zalando.be

Net melk

Hanne, redacteur: “Hoewel ik fan ben van (choco)melk, ben ik dat niet van de zuivelindustrie. Om mijn schuldgevoel te verminderen, slurpte ik van de nieuwe halfvolle ‘not milk’-drank van Alpro met haver. Die lest mijn dorst, smaakt (naar echte melk) en er ziet geen koe voor af. Win-win-win.” 1,99 euro voor een liter.

www.delhaize.be