Je hond op een skateboard: alleen voor korte pootjes

Otto, Tillman en George zijn sterren op de sociale media. Niet door hun uitzonderlijke schoonheid, wel door hun skate-skills. Tik ‘hond’ (of ‘dog’) en ‘skateboard’ in en je wordt overstelpt door filmpjes van honden die hun beste poot voorzetten op wieltjes. Denk je: dat kan die van mij ook? Denk dan nog een keer na. Bijlange niet elke hond is geschikt om op een skateboard te staan en een correcte training is alles. Roderick en teckel Justine (10 maanden) leggen het uit in vijf stappen.