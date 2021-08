Dat is dan 22.000 euro: Louis Vuitton brengt fietsen uit

Kleding, lederwaren en accessoires had Louis Vuitton al in de collectie, nu komen daar ook fietsen bij. De exclusieve tweewielers kwamen tot stand in samenwerking met het Parijse fietsbedrijfje Maison Tamboite en zijn rijkelijk versierd met het logo van het Franse label. Een slot om zo’n Vuitton-velo vast te binden aan een paal is geen overbodige luxe, aangezien het basismodel 22.000 (!) euro kost.