Slothappening zomerwerking Tongeren

Tijdens de schoolvakanties namen dagelijks zo'n honderdtal kinderen deel aan een van de verschillende kampen die de stad organiseert. Wekelijks konden ze kiezen tussen verschillende sportkampen, kleuter- en speelpleinwerking. Als slotmoment was er vrijdagnamiddag een show die live uitgezonden werd via Facebook.

Op vrijdag 27 augustus van 15 tot 15.30 uur kon iedereen mee genieten van de verschillende sketches die de kinderen samen met hun begeleiding voorbereid hadden. Ouders, grootouders, broers en zussen konden mee kijken naar de show via de livestream die op de uitgezonden werd op de Facebookpagina . “We sluiten de zomer traditiegetrouw af met een slotmoment voor de deelnemers van de speelpleinwerking”, zegt schepen van Jeugd An Christiaens. “De kinderen genieten dan samen met de monitoren nog een laatste keer van de zomerwerking.”

Enkele feiten over de zomer: elke dus tussen 8 en 17 uur namen tussen de 80 en 100 kinderen van 6 tot 12 jaar deel aan de kampen van de stad. Een 50-tal monitoren werden over de gehele zomer ingezet voor activiteiten in acht verschillende thema's.