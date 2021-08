ROYALS. Binnenkijken bij prins Charles en Camilla en een mooie comeback met een koninklijk tintje

Een beetje binnengluren hier, een schouwspel met fanfare daar en een portie stevige kritiek op een Nederlandse prins: je leest het fijne ervan in het wekelijkse overzicht van het reilen en zeilen in koninklijke kringen.

Schattig beeld uit Zweden. Kroonprinses Victoria knuffelt tijdens een bezoek aan de draslanden van Södra Fladen, Gruvbyn en de jachthaven van Gruvbryggan in de provincie Stockholm met haar hondje Rio. De viervoeter is een cavapoo, een kruising tussen een cavalier king charles spaniël en een poedel, en maakt sinds vorig jaar deel uit van de prinses haar gezin.

Een mooie comeback in Groot-Brittannië: daar heeft de wissel van de wacht voor het eerst sinds anderhalf jaar weer plaatsgevonden bij Buckingham Palace. De Wacht liet zien dat ze het synchroon marcheren nog niet zijn verleerd op de tonen van Gold, grote hit van Spandau Ballet. Het nummer knipoogt naar de deelname van de Britse atleten aan de Paralympische Zomerspelen in Tokio, Japan. De kijklustigen aan het hek voor het paleis waren talrijk, zo blijkt uit beelden die op Instagram circuleren.

Altijd al willen weten hoe prins Charles en Camilla wonen? Deze week doken beelden van hun Garden room in Clarence house op. De kamer is ingericht door koningin Elizabeth II en is eigenlijk een combinatie van twee ruimtes. Vanuit de Garden room heb je – zoals de naam al doet vermoeden – een prachtig uitzicht op de tuin. Tegenwoordig wordt de kamer gebruikt om officiële bezoekers te verwelkomen. Muziekinstrumenten waaronder een imposante gouden harp, familiefoto’s en kunstwerken zijn de eyecatchers in het interieur. Bijzonder aan de harp is dat de prins ze kreeg van de Victor Salvi Foundation. Het instrument is versierd met de struisvogelveren van de Prins van Wales en andere Welshe symbolen, waaronder narcissen en draken.

Volgende week wordt in Italië, tijdens het filmfestival van Venetië, de nieuwe film over prinses Diana voorgesteld. In Spencer wordt ingezoomd op drie dagen van haar leven en haar relatie met prins Charles en hun zonen, prinsen William en Harry. Naar aanleiding van die première werd eerder deze week de filmposter onthuld. Daarop zien we hoe hoofdrolspeelster Kristen Stewart in een breekbare houding wegduikt in een crèmekleurige jurk, wat insinueert dat de prinses huilt.

Al maanden doen geruchten de ronde dat het niet meer botert tussen de Belgische prins Laurent en zijn echtgenote prinses Claire omdat de twee al maanden niet meer samen in het openbaar zijn verschenen. Maar met hun relatie zit alles snor, blijkt nu. Het echtpaar genoot van een vakantie in het gezelschap van ‘rockpriester’ Guy Gilbert. Toch is er wel degelijk iets aan de hand. Volgens vrienden van de royals “kan de prinses steeds moeilijker haar plekje vinden binnen de koninklijke familie”. Zo luidt hun verklaring voor die opvallende afwezigheid ...

Bij onze noorderburen komt er scherpe kritiek op de 51-jarige prins Bernhard. Hij heeft, als mede-eigenaar van het racecircuit van Zandvoort, aan verschillende bands en artiesten gevraagd om op te treden tijdens de Dutch Grand Prix op zondag 5 september. Dat is op zich niet zo problematisch, maar hij vraagt om het volledig gratis te doen. In ruil worden de artiesten wel VIP-tickets voor de formule 1 beloofd. De groep Chef’special bracht het nieuws aan het licht. Veel bekende Nederlanders vinden de manier van aanpak “de schaamte voorbij” over de hele lijn, maar in het bijzonder omdat de muzieksector al hard onder de coronapandemie heeft geleden.

